Біля узбережжя Туреччини атаковано нафтовий танкер

У Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини дрон атакував нафтовий танкер Elbus, що йшов під прапором Палау. Інцидент стався приблизно за 30 морських миль від району Абана в провінції Кастамону, пише турецьке видання Ortadogu.

За наявною інформацією, безпілотник влучив у верхню частину судна. Внаслідок атаки танкер зазнав пошкоджень, однак серед членів екіпажу постраждалих немає.

Після сигналу тривоги до району події були направлені підрозділи берегової охорони. Наразі судно буксирують до порту Інеболу для проведення технічного огляду та забезпечення безпеки.

Офіційної інформації щодо джерела атаки поки що не оприлюднено. Турецькі морські служби повідомили, що уважно стежать за ситуацією та з’ясовують усі обставини інциденту.