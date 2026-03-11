        Політика

        Україна направила три експертні групи на Близький Схід — Зеленський

        Віктор Алєксєєв
        11 Березня 2026 21:10
        читать на русском →
        Зенітний дрон-перехоплювач "шахедів" / Фото Wild Hornets
        Зенітний дрон-перехоплювач "шахедів" / Фото Wild Hornets

        Україна направила три делегації до країн Близького Сходу для переговорів щодо співпраці. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

        За словами глави держави, до регіону вирушили “сильні команди”, до складу яких входять експерти, військові та інженери.

        «Три наші групи поїхали на Близький Схід. Сильні групи – з експертами, військовими, інженерами. Сьогодні військові вже спілкуються, вже працюють», — сказав Зеленський.

        Реклама
        Реклама

        Президент також повідомив, що секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів для обговорення напрямів співпраці.

        За словами Зеленського, Умєров також планує відвідати інші країни регіону, зокрема Саудівську Аравію.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини