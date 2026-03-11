Україна направила три експертні групи на Близький Схід — Зеленський

Україна направила три делегації до країн Близького Сходу для переговорів щодо співпраці. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

За словами глави держави, до регіону вирушили “сильні команди”, до складу яких входять експерти, військові та інженери.

«Три наші групи поїхали на Близький Схід. Сильні групи – з експертами, військовими, інженерами. Сьогодні військові вже спілкуються, вже працюють», — сказав Зеленський.

Реклама

Реклама

Президент також повідомив, що секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів для обговорення напрямів співпраці.

За словами Зеленського, Умєров також планує відвідати інші країни регіону, зокрема Саудівську Аравію.