“Йдіть за дроном”: прикордонники взяли в полон групу російських штурмовиків

На Північно-Слобожанському напрямку російська штурмова група тихо перетнула державний кордон України, думаючи, що попереду — легка прогулянка. Але над ними вже висів погляд, від якого не сховатися: український безпілотник.

Аеророзвідники підрозділу РУБпАК «Фурія» прикордонної бригади «Гарт» помітили ворога ще в момент перетину кордону. Далі все розгорталося майже як полювання. Дрони стежили за рухом групи, передавали координати, і в потрібний момент ударні безпілотники накрили окупантів вогнем.

Кілька російських штурмовиків вижили. І тоді в небі з’явився інший гравець — розвідувальний дрон Matrice, на який прикордонники встановили гучномовець.

Звідти пролунали чіткі інструкції. Без крику, без істерики. Просто команда.

І ось картина, яку ще кілька років тому важко було уявити: російські штурмовики з піднятими руками йдуть полем, слухняно рухаючись за дроном, що веде їх до українських позицій.

Фактично без пострілу вони пройшли шлях від наступу до полону.

У результаті прикордонники не лише зірвали штурм противника, а й отримали полонених — разом із цінною інформацією про плани російських військ. А заодно поповнили обмінний фонд.

Іноді сучасна війна виглядає саме так: у небі дзижчить невелика «пташка», а внизу кілька людей раптом розуміють, що гра закінчилася.