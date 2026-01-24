        Події

        Російські війська продовжують штурмувати кордон на півночі Харківської області

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 15:17
        На півночі Харківської області російсько-окупаційні війська продовжують активні штурмові дії з декількох напрямків з метою прориву державного кордону України, повідомляє бригада “Гарт”.

        “Військовослужбовці прикордонної бригади утримують свої позиції та відбивають атаки противника усіма наявними засобами озброєння – ствольною та реактивною артилерією, ударними БпЛА та стрілецькою зброєю”, – йдеться у повідомленні.

        За останні три дні втрати окупантів від дій бійців «Гарту» склали 150 осіб – 73 знищено та 77 поранено. Прикордонники продовжують блокувати намагання окупантів прорватися через державний кордон України.

        Приєднуйся до бригади «Гарт». Напряму, без ТЦК та СП. +380 67 192 9839, +380 67 301 0890, +380 66 983 6864.

        Збір на дрони та комплектуючі: https://send.monobank.ua/jar/2hVCZQk8qy
        4441 1111 2294 2679


