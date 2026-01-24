        Події

        Російські війська зазнали втрат під час спроби прориву на Харківському напрямку

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 10:07
        Скріншот відео
        Скріншот відео

        На Південно-Слобожанському напрямку російські окупаційні війська продовжують спроби прорвати державний кордон України. Під час штурмових дій ворог зазнав втрат завдяки роботі українських підрозділів.

        Як повідомили прикордонники з бридади “Гарт”, нНа Харківському напрямку російсько-окупаційні війська намагаються прорватися через державний кордон у смузі оборони бригади. Для відбиття штурмових дій залучені розвідувально-ударні групи підрозділу РУБпАК «Фурія».

        Під час бойової роботи оператори безпілотних літальних апаратів знищили живу силу противника, уразили ворожі транспортні засоби та зруйнували укриття окупантів, задіяних у спробах прориву оборонних позицій.

        У підрозділі зазначають, що бойова робота триває, а спроби ворога просунутися вглиб території Харківщини не мають успіху.

        Підтримати підрозділ:
        https://send.monobank.ua/jar/5ncXS3iZqY
        Номер картки банки
        4874 1000 2964 0623
        IBAN UA 093220010000026209364310953

        Долучитися до підрозділу: група рекрутингу бригади «Гарт» 067 19 29 839 (телефон, WhatsApp).


