Російські війська зазнали втрат під час спроби прориву на Харківському напрямку

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупаційні війська продовжують спроби прорвати державний кордон України. Під час штурмових дій ворог зазнав втрат завдяки роботі українських підрозділів.

Як повідомили прикордонники з бридади “Гарт”, нНа Харківському напрямку російсько-окупаційні війська намагаються прорватися через державний кордон у смузі оборони бригади. Для відбиття штурмових дій залучені розвідувально-ударні групи підрозділу РУБпАК «Фурія».

Під час бойової роботи оператори безпілотних літальних апаратів знищили живу силу противника, уразили ворожі транспортні засоби та зруйнували укриття окупантів, задіяних у спробах прориву оборонних позицій.

Реклама

Реклама

У підрозділі зазначають, що бойова робота триває, а спроби ворога просунутися вглиб території Харківщини не мають успіху.

Підтримати підрозділ:

https://send.monobank.ua/jar/5ncXS3iZqY

Номер картки банки

4874 1000 2964 0623

IBAN UA 093220010000026209364310953

Долучитися до підрозділу: група рекрутингу бригади «Гарт» 067 19 29 839 (телефон, WhatsApp).