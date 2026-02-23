Викрадали людей, грабували та вимагали гроші: поліція затримала банду колишніх “смотрящих” Київського СІЗО

Кримінальні авторитети, так звані “смотрящі” Київського СІЗО, після звільнення створили злочинну організацію, яка займалася викраденнями, грабежами та вимаганням. Поліція затримала 12 учасників угруповання, ще одному організатору повідомлено про підозру заочно.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, двоє організаторів раніше відбували покарання та мали статус так званих “смотрящих” у ДУ “Київський слідчий ізолятор”. Після звільнення вони створили та очолили стійке злочинне угруповання, до якого увійшли ще 10 учасників.

За даними поліції, зловмисники зберігали злочинний вплив у СІЗО, вимагали гроші з ув’язнених за “безпечне перебування”, погрожуючи вбивством, а також передавали заборонені речі та засоби зв’язку. Поза межами ізолятора вони незаконно заволоділи автомобілем BMW X7 із застосуванням насильства, вчиняли розбійні напади та грабежі в Києві й області, організовували вимагання коштів під виглядом неіснуючих боргів, втягнули неповнолітнього у злочинну діяльність та використовували вогнепальну зброю, зокрема автомат АК-74.

Фігуранти також залякували громадян фотографіями понівечених тіл з інтернету, вимагаючи гроші, та грабували чоловіків, залучаючи неповнолітнього до нападів.

Один із резонансних епізодів — викрадення громадянина Китаю. Під виглядом інвестування його заманили до України, зустріли у Львові та силоміць вивезли до орендованого будинку в Житомирській області, де протягом трьох діб утримували та били. Отримавши доступ до його телефонів і рахунків, зловмисники заволоділи 28 тисячами доларів США.

Під час спецоперації правоохоронці затримали одинадцятьох активних учасників і одного з організаторів, який перебував за три кілометри від кордону з Молдовою. Проведено понад 20 обшуків, вилучено два автомобілі, автоматичну та короткоствольну зброю, понад 90 набоїв, ножі, мобільні телефони й комп’ютерну техніку.

Тринадцятьом особам повідомлено про підозру за статтями 255, 255-1, 187, 186, 189, 289, 263, 146 та 304 Кримінального кодексу України. Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одному фігуранту суд обрав цілодобовий домашній арешт, іншим — тримання під вартою без визначення застави.