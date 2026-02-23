П’ятеро поранених та десятки зруйнованих будинків: наслідки російських обстрілів на Донеччині

Унаслідок російських атак на Донеччині п’ятеро людей дістали поранення. За добу з 22 по 23 лютого поліція зафіксувала 1 447 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Про це повідомили в Нацполіції.

Під вогнем перебували дев’ять населених пунктів: Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, Малотаранівка, Райгородок, Дмитрівка, Золоті Пруди та Малинівка. Руйнувань зазнали 53 цивільних об’єкти, з них 38 житлових будинків.

На Дружківку російські війська скинули чотири керовані авіабомби. Поранення отримали четверо цивільних, пошкоджено 10 приватних будинків, котельню, гаражний кооператив і сміттєвоз.

У Краматорську одна людина поранена внаслідок влучання FPV-дрона. По Слов’янську вдарили двома БПЛА “Молнія-2” — пошкоджено три приватні будинки, магазин і чотири кіоски на ринку.

У Миколаївці через дронові атаки пошкоджено багатоквартирний і два приватні будинки, об’єкт інфраструктури та три автомобілі. Малотаранівку обстріляли з РСЗВ “Торнадо-С” — пошкоджено три приватні будинки, у Малинівці — 16 приватних осель.

У Райгородку ударами безпілотників пошкоджено два приватні будинки та заклад освіти, у Золотих Прудах — приватний будинок і зернозбиральний комбайн, у Дмитрівці — заклад освіти.

Близько 00:15 Росія завдала удару дроном по селищу Біленьке, пошкоджено приватний будинок.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.