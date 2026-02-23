Ще кілька років тому екосумка була зручною альтернативою пластиковому пакету, а сьогодні — це справжній носій ідей. Вона подорожує містом, буває в магазинах, кав’ярнях і на різних подіях, щодня розповідаючи свою історію через дизайн. Саме тому друк на екосумках допоможе зробити ваш бренд помітним. Де ж можна замовити екосумку із лого? Про це розповімо далі.

PNG studio — студія брендованого текстилю та сувенірів з повним циклом виробництва та стабільно високими оцінками клієнтів. “АюПрінт” — компанія для доступного друку рекламної сувенірної продукції. Компанія MARK.HUB пропонує комплексне брендування, від дизайну до готової продукції. А компанії “Пакотек” і КопіБум друкують брендовані дизайни не лише на екосумках і текстилі, а й на папері.

PNG studio

Адреса: вул. Городоцька, 242

вул. Городоцька, 242 Графік роботи: пн–пт з 10:00 до 18:00

пн–пт з 10:00 до 18:00 Оцінка на Google Maps: 4,9/5

4,9/5 Основні послуги: друк на екосумках, світшотах, худі, футболках, жилетах, чашках, блокнотах, пляшках

PNG studio — одна з найвідоміших студій брендованого друку у Львові, яка спеціалізується на персоналізації текстильних виробів і сувенірів. Компанія застосовує різні види друку, від шовкотрафаретного до цифрового, виготовляючи і екосумки з індивідуальним дизайном, і великі корпоративні замовлення. Студія часто виконує замовлення для брендів одягу, маркетингових агентств та організаторів подій. Клієнти PNG studio відзначають швидкість виконання замовлень і стабільну якість друку. Компанія має великий досвід роботи і береться за втілення навіть нестандартних замовлень. Замовивши екосумку в PNG studio, ви отримаєте надійний товар із чітким та стійким малюнком.

“АюПрінт”

Адреса: просп. В’ячеслава Чорновола, 43А, оф. 409

просп. В’ячеслава Чорновола, 43А, оф. 409 Графік роботи: пн–пт з 10:00 до 18:00

пн–пт з 10:00 до 18:00 Оцінка на Google Maps: 3,7/5

3,7/5 Основні послуги: друк на екосумках, дисках, ручках, горнятах

“АюПрінт” — поліграфічна студія, що спеціалізується на рекламній сувенірній продукції та нанесенні логотипів на різні предмети. Компанія працює з малим і середнім бізнесом, виготовляючи брендовані матеріали для промоакцій, офісів і корпоративних подарунків. Послуги компанії доступні для багатьох. Також можливе замовлення невеликого тиражу товару (це зручно для стартапів і малих брендів). А якщо ви не знаєте, який дизайн обрати для екосумки, компанія допоможе вам із макетом. Окремою перевагою “АюПрінт” є можливість термінового друку.

MARK.HUB

Адреса: вул. Героїв УПА, 73, корп. 4

вул. Героїв УПА, 73, корп. 4 Графік роботи: пн–пт з 09:00 до 18:00

пн–пт з 09:00 до 18:00 Оцінка на Google Maps: 4,9/5

4,9/5 Основні послуги: друк на екосумках, спецодязі, посуді, самоклеючій плівці

MARK.HUB — це рекламно-виробничий центр повного циклу, який поєднує брендування та промисловий друк. Компанія працює не лише з текстилем, а й з іншими рекламними матеріалами: плівками, табличками, корпоративним посудом тощо. Студія відома комплексним підходом до брендингу — клієнти можуть отримати повну реалізацію фірмового стилю для просування свого бізнесу чи окремого заходу. Також пропонуються індивідуальні консультації, є онлайн-запис. Обирайте цю компанію, якщо вам потрібно виготовити кілька видів брендованої продукції.

“Пакотек”

Адреса: вул. Володимира Великого, 18, оф. 311

вул. Володимира Великого, 18, оф. 311 Графік роботи: пн–пт з 09:00 до 18:00

пн–пт з 09:00 до 18:00 Оцінка на Google Maps: 4,9/5

4,9/5 Основні послуги: друк на екосумках, футболках, виготовлення шевронів, друк віндерів

Студія “Пакотек” спеціалізується на брендуванні текстилю та інших рекламних виробів для бізнесу, подій і промоакцій. Окрім друку на екосумках і футболках, компанія пропонує корпоративну вишивку, виготовлення прапорів, вимпелів, спортивної форми та інших брендованих товарів. Цю компанію часто обирають організатори виставок і конференцій. Клієнти відзначають оперативність роботи і можливість постійного зв’язку із студією. Компанія має високий рейтинг і багато відгуків клієнтів.

KопіБум

Адреса: вул. Драгоманова, 6

вул. Драгоманова, 6 Графік роботи: пн–пт з 09:00 до 18:00

пн–пт з 09:00 до 18:00 Оцінка на Google Maps: 4,2/5

4,2/5 Основні послуги: друк на екосумках та сувенірах, паперова поліграфія

КопіБум — копіювальний центр і поліграфічна студія, що пропонує класичну паперову поліграфію, друк на сувенірах і текстилі. Це оптимальний варіант, якщо ви одночасно потребуєте паперові рекламні матеріали (листівки, візитки, плакати) і брендовані екосумки. Тут виготовляють сумки з габардину і льону різних розмірів. Максимальний розмір зображення на сумці — 20х30 см. Компанія працює з приватними клієнтами, бізнесами та організаціями. Її часто обирають для швидких і недорогих замовлень.

Друк на екосумках у Львові — це можливість створити стильну річ із власним характером. Обравши якісний друк, ви створите річ, яка щодня працюватиме на ваш імідж. Нехай кожна брендована екосумка стане для вас маленькою історією, яку хочеться носити з собою щодня!