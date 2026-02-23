        Події

        У ліцеї Дніпра під час демонстрації боєприпасів стався вибух: постраждали двоє дітей

        Віктор Алєксєєв
        23 Лютого 2026 15:15
        Скріншот відео
        Скріншот відео

        У Дніпрі правоохоронці працюють на місці надзвичайної події, що сталася в одному з навчальних закладів міста, повідомляє поліція міста.

        23 лютого в соціальних мережах з’явилася інформація про інцидент у ліцеї. За попередніми даними, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух і задимлення.

        На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини події та провели першочергові заходи перевірки.

        Унаслідок інциденту травмовано двоє дітей. Попередньо у неповнолітніх діагностовано легкі тілесні ушкодження.

        Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та відкриття кримінального провадження.


