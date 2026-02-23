Розлучення, якщо є діти: що змінюється і які рішення приймає суд

        Новини

        Розлучення, якщо є діти – це не просто юридична формальність, а складна сімейна процедура, в якій суд розглядає цілий комплекс питань, пов’язаних з правами дитини, батьківськими обов’язками і подальшим влаштуванням життя сім’ї. Розірвання шлюбу за наявності неповнолітніх дітей здійснюється виключно в судовому порядку і завжди ґрунтується на головному принципі – пріоритеті інтересів дитини.

        Розлучення через РАЦС, якщо є діти

        Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, розлучення можливе тільки через суд. Органи РАГС не мають права розірвати шлюб за наявності дітей, за винятком випадків, коли один з подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним. Тому при розлученні, якщо є діти, процедура автоматично стає судовою, навіть якщо між батьками немає конфлікту.

        Обмеження та ключові питання, які вирішує суд при розлученні з дітьми

        Плануючи розірвання шлюбу, важливо враховувати законодавчі обмеження. Закон встановлює особливий порядок захисту прав матері та дитини в уразливий період.

        Позов про розірвання шлюбу не може бути поданий під час вагітності дружини і протягом одного року після народження дитини. Це імперативна норма, яку суд зобов’язаний враховувати. Винятки допускаються тільки у випадках:

        • Протиправної поведінки одного з подружжя;
        • Визнання батьківства іншою особою.

        Цей юридичний нюанс має принципове значення, оскільки подання позову з порушенням зазначених обмежень призведе до повернення заяви або відмови у відкритті провадження. Поряд з питанням розірвання шлюбу, якщо є неповнолітні діти, суд розглядає комплекс пов’язаних правових питань, спрямованих на захист інтересів дитини. Під час розгляду справи суд може одночасно визначити:

        • Місце проживання неповнолітнього;
        • Порядок участі кожного з батьків у вихованні;
        • Розмір і спосіб сплати аліментів;
        • Розподіл додаткових витрат на дитину;
        • Порядок спілкування з дитиною;
        • Умови та можливість виїзду дитини за кордон.

        Ці вимоги можуть бути заявлені в одному позові разом з розірванням шлюбу або розглядатися окремими провадженнями – залежно від обраної правової стратегії, складності спору та позиції сторін. Адвокат з розлучення в Харкові допоможе правильно визначити стратегію ведення справи, підготувати позов з урахуванням всіх обмежень і супутніх вимог.

        Визначення місця проживання дитини

        Якщо батьки не досягли згоди щодо того, з ким буде проживати дитина після розлучення, питання вирішується виключно в судовому порядку. Суд не виходить з формальної переваги матері або батька – ключовим критерієм є забезпечення стабільності, безпеки та найкращих інтересів дитини.

        При розгляді спору суд комплексно оцінює всі обставини справи, в тому числі:

        • Рівень прихильності до кожного з батьків;
        • Стабільність і безпека умов проживання;
        • Матеріальне забезпечення сторін;
        • Моральні якості батьків і спосіб життя;
        • Фактична участь кожного з батьків у вихованні;
        • Висновок органу опіки та піклування;
        • Думка самої дитини.

        Рішення приймається не на підставі одного фактора, а з урахуванням сукупності доказів.

        1. Думка дитини як обов’язковий процесуальний елемент

        Особливе значення в таких спорах має позиція дитини.

        Згідно із сімейним законодавством:

        • З 10 років має право бути заслуханою судом при вирішенні питання про місце проживання;
        • З 14 років самостійно визначає, з ким із батьків проживати.

        Суд зобов’язаний забезпечити можливість його висловлювання – зазвичай у присутності психолога або представника органу опіки, щоб виключити тиск з боку батьків.

        Обов’язкова участь органу опіки та піклування

        Суд не має права прийняти рішення без письмового висновку цього органу. Орган опіки:

        • Проводить обстеження житлових умов;
        • Спілкується з батьками;
        • Оцінює побутову та психологічну атмосферу;
        • Готує письмовий висновок для суду.

        Вам важливо бути готовим до візиту комісії додому і до перевірки умов проживання дитини.

        Аліменти при розлученні з дітьми

        Розлучення за наявності неповнолітніх дітей практично завжди супроводжується питанням про стягнення аліментів на дитину. Призначення аліментів при розлученні є обов’язковим елементом захисту прав дитини на належне матеріальне утримання.

        Суд, розглядаючи справу про розлучення з дітьми, може:

        • Встановити аліменти у частці від доходу платника;
        • Визначити аліменти у твердій грошовій сумі;
        • Призначити комбінований спосіб стягнення аліментів.

        Вибір способу стягнення аліментів залежить від стабільності доходу, офіційного працевлаштування та фінансового становища сторін.

        Терміни розгляду справи

        Суд має право надати термін для примирення – від 1 до 6 місяців.

        Однак якщо сімейні відносини фактично припинені, спільне проживання відсутнє і примирення неможливе, адвокат може обґрунтувати недоцільність надання такого терміну, що істотно прискорить процес.

        Якщо один з подружжя не бере участі в процесі

        Якщо відповідач належним чином повідомлений, але не з’являється в суд, можливе винесення заочного рішення. Відсутність одного з батьків не блокує розлучення і не перешкоджає вирішенню питань, пов’язаних з дітьми.

        Юридична допомога при розлученні з дітьми

        Звертаючись до фахівця з сімейного права, Ви отримуєте не просто підготовку документів, а комплексну правову підтримку на всіх етапах розлучення з дітьми.

        Сімейний адвокат забезпечує:

        • Професійну підготовку доказової бази;
        • Взаємодію з органом опіки та піклування;
        • Розробку ефективної правової стратегії;
        • Захист вашої позиції в суді;
        • Мінімізацію процесуальних ризиків і помилок;
        • Прискорення розгляду справи.

        В результаті Ви отримуєте чіткий алгоритм дій, юридичну впевненість і захист своїх батьківських прав у складному процесі розлучення.


