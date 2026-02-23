Розлучення, якщо є діти: що змінюється і які рішення приймає суд

Розлучення, якщо є діти – це не просто юридична формальність, а складна сімейна процедура, в якій суд розглядає цілий комплекс питань, пов’язаних з правами дитини, батьківськими обов’язками і подальшим влаштуванням життя сім’ї. Розірвання шлюбу за наявності неповнолітніх дітей здійснюється виключно в судовому порядку і завжди ґрунтується на головному принципі – пріоритеті інтересів дитини.
Розлучення через РАЦС, якщо є діти
Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, розлучення можливе тільки через суд. Органи РАГС не мають права розірвати шлюб за наявності дітей, за винятком випадків, коли один з подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним. Тому при розлученні, якщо є діти, процедура автоматично стає судовою, навіть якщо між батьками немає конфлікту.
Обмеження та ключові питання, які вирішує суд при розлученні з дітьми
Плануючи розірвання шлюбу, важливо враховувати законодавчі обмеження. Закон встановлює особливий порядок захисту прав матері та дитини в уразливий період.
Позов про розірвання шлюбу не може бути поданий під час вагітності дружини і протягом одного року після народження дитини. Це імперативна норма, яку суд зобов’язаний враховувати. Винятки допускаються тільки у випадках:
- Протиправної поведінки одного з подружжя;
- Визнання батьківства іншою особою.
Цей юридичний нюанс має принципове значення, оскільки подання позову з порушенням зазначених обмежень призведе до повернення заяви або відмови у відкритті провадження. Поряд з питанням розірвання шлюбу, якщо є неповнолітні діти, суд розглядає комплекс пов’язаних правових питань, спрямованих на захист інтересів дитини. Під час розгляду справи суд може одночасно визначити:
- Місце проживання неповнолітнього;
- Порядок участі кожного з батьків у вихованні;
- Розмір і спосіб сплати аліментів;
- Розподіл додаткових витрат на дитину;
- Порядок спілкування з дитиною;
- Умови та можливість виїзду дитини за кордон.
Ці вимоги можуть бути заявлені в одному позові разом з розірванням шлюбу або розглядатися окремими провадженнями – залежно від обраної правової стратегії, складності спору та позиції сторін. Адвокат з розлучення в Харкові допоможе правильно визначити стратегію ведення справи, підготувати позов з урахуванням всіх обмежень і супутніх вимог.
Визначення місця проживання дитини
Якщо батьки не досягли згоди щодо того, з ким буде проживати дитина після розлучення, питання вирішується виключно в судовому порядку. Суд не виходить з формальної переваги матері або батька – ключовим критерієм є забезпечення стабільності, безпеки та найкращих інтересів дитини.
При розгляді спору суд комплексно оцінює всі обставини справи, в тому числі:
- Рівень прихильності до кожного з батьків;
- Стабільність і безпека умов проживання;
- Матеріальне забезпечення сторін;
- Моральні якості батьків і спосіб життя;
- Фактична участь кожного з батьків у вихованні;
- Висновок органу опіки та піклування;
- Думка самої дитини.
Рішення приймається не на підставі одного фактора, а з урахуванням сукупності доказів.
- Думка дитини як обов’язковий процесуальний елемент
Особливе значення в таких спорах має позиція дитини.
Згідно із сімейним законодавством:
- З 10 років має право бути заслуханою судом при вирішенні питання про місце проживання;
- З 14 років самостійно визначає, з ким із батьків проживати.
Суд зобов’язаний забезпечити можливість його висловлювання – зазвичай у присутності психолога або представника органу опіки, щоб виключити тиск з боку батьків.
Обов’язкова участь органу опіки та піклування
Суд не має права прийняти рішення без письмового висновку цього органу. Орган опіки:
- Проводить обстеження житлових умов;
- Спілкується з батьками;
- Оцінює побутову та психологічну атмосферу;
- Готує письмовий висновок для суду.
Вам важливо бути готовим до візиту комісії додому і до перевірки умов проживання дитини.
Аліменти при розлученні з дітьми
Розлучення за наявності неповнолітніх дітей практично завжди супроводжується питанням про стягнення аліментів на дитину. Призначення аліментів при розлученні є обов’язковим елементом захисту прав дитини на належне матеріальне утримання.
Суд, розглядаючи справу про розлучення з дітьми, може:
- Встановити аліменти у частці від доходу платника;
- Визначити аліменти у твердій грошовій сумі;
- Призначити комбінований спосіб стягнення аліментів.
Вибір способу стягнення аліментів залежить від стабільності доходу, офіційного працевлаштування та фінансового становища сторін.
Терміни розгляду справи
Суд має право надати термін для примирення – від 1 до 6 місяців.
Однак якщо сімейні відносини фактично припинені, спільне проживання відсутнє і примирення неможливе, адвокат може обґрунтувати недоцільність надання такого терміну, що істотно прискорить процес.
Якщо один з подружжя не бере участі в процесі
Якщо відповідач належним чином повідомлений, але не з’являється в суд, можливе винесення заочного рішення. Відсутність одного з батьків не блокує розлучення і не перешкоджає вирішенню питань, пов’язаних з дітьми.
Юридична допомога при розлученні з дітьми
Звертаючись до фахівця з сімейного права, Ви отримуєте не просто підготовку документів, а комплексну правову підтримку на всіх етапах розлучення з дітьми.
Сімейний адвокат забезпечує:
- Професійну підготовку доказової бази;
- Взаємодію з органом опіки та піклування;
- Розробку ефективної правової стратегії;
- Захист вашої позиції в суді;
- Мінімізацію процесуальних ризиків і помилок;
- Прискорення розгляду справи.
В результаті Ви отримуєте чіткий алгоритм дій, юридичну впевненість і захист своїх батьківських прав у складному процесі розлучення.