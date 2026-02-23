На банкнотах 200 гривень з’явиться гасло “Слава Україні! Героям слава!”

Національний банк України повідомив, що в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.

На зворотному боці банкноти у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Водночас усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року. Їхні зображення та описи розміщені на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Реклама

Реклама

Із 25 лютого 2026 року Нацбанк розпочне видачу модифікованих банкнот банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення грошового обігу.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка на нові. Вони залишаються законним платіжним засобом і перебуватимуть в обігу разом із банкнотами попередніх років виготовлення.

Усі банкноти номіналом 200 гривень є обов’язковими до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та виконання платіжних операцій.