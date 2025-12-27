На Південно-Слобожанському напрямку дрони “Фурії” уразили техніку та позиції противника

На Південно-Слобожанському напрямку (Харківська область) підрозділ РУБпАК «Фурія» прикордонної бригади «Гарт» завдав ударів по позиціях російських військ, де противник намагався утримувати рубежі та накопичувати сили.

За повідомленням підрозділу, внаслідок роботи ударних дронів було уражено ворожу гармату, танк, кілька транспортних засобів, а також місця розосередження живої сили противника.

У бригаді зазначають, що завдані удари знизили наступальні можливості ворога та ускладнили його логістику на цьому напрямку.

Реклама

Реклама

Підтримай підрозділ:

Збір на комплектуючі для дронів — кожна гривня працює на Перемогу.

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/5ncXS3iZqY

Номер картки банки

4874 1000 2964 0623

IBAN UA 0932200100000262093643109 53