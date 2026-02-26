У Києві засуджена за ДТП намагалася мобілізуватися за 18 тис. доларів

У Києві викрили спробу використати мобілізацію для уникнення реального покарання. Чоловіка затримали під час отримання 18 тисяч доларів за обіцянку “організувати” службу для засудженої за ДТП жінки.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, житель Києва запропонував за 18 000 доларів домовитися про мобілізацію жінки, яку засудили до п’яти років ув’язнення за ДТП з потерпілими.

Ділок нібито планував влаштувати “клієнтку” до однієї з військових частин на посаду бойового медика в обхід законної процедури. Оплату чоловік мав отримати після досягнення відповідних домовленостей.

Правоохоронці затримали його під час отримання грошей. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у 3,3 млн грн.

Зазначається, що затриманий також підозрюється у ДТП з потерпілими.