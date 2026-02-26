        Кримінал

        У Києві засуджена за ДТП намагалася мобілізуватися за 18 тис. доларів

        Галина Шподарева
        26 Лютого 2026 14:08
        Оголошення підозри затриманому / Фото: Офіс генпрокурора
        Оголошення підозри затриманому / Фото: Офіс генпрокурора

        У Києві викрили спробу використати мобілізацію для уникнення реального покарання. Чоловіка затримали під час отримання 18 тисяч доларів за обіцянку “організувати” службу для засудженої за ДТП жінки.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

        За даними слідства, житель Києва запропонував за 18 000 доларів домовитися про мобілізацію жінки, яку засудили до п’яти років ув’язнення за ДТП з потерпілими.

        Ділок нібито планував влаштувати “клієнтку” до однієї з військових частин на посаду бойового медика в обхід законної процедури. Оплату чоловік мав отримати після досягнення відповідних домовленостей.

        Правоохоронці затримали його під час отримання грошей. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у 3,3 млн грн.

        Зазначається, що затриманий також підозрюється у ДТП з потерпілими.

        Затриманий за підозрою в “сприянні” мобілізації засудженої за ДТП / Фото: Офіс генпрокурора

