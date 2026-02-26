Україна повернула тіла 1000 загиблих

Після нічної масованої атаки РФ шість областей частково залишилися без світла

Перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організацію передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ здійснює особовий склад Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими .

26 лютого у межах репатріаційних заходів до України повернули 1000 тіл загиблих. За попередньою інформацією РФ, тіла можуть належати українським захисникам.