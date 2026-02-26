        Суспільство

        Україна повернула тіла 1000 загиблих

        Галина Шподарева
        26 Лютого 2026 13:53
        26 лютого до України повернули тіла 1000 загиблих / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
        26 лютого у межах репатріаційних заходів до України повернули 1000 тіл загиблих. За попередньою інформацією РФ, тіла можуть належати українським захисникам.

        Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

        Ідентифікацію репатрійованих загиблих здійснюватимуть слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України.

        Перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організацію передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ здійснює особовий склад Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України.

        Повернення до України тіл загиблих / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

