Україна повернула тіла 1000 загиблих

26 лютого у межах репатріаційних заходів до України повернули 1000 тіл загиблих. За попередньою інформацією РФ, тіла можуть належати українським захисникам.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Ідентифікацію репатрійованих загиблих здійснюватимуть слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України.
Перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організацію передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ здійснює особовий склад Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України.