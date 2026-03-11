Угорська делегація прямує до Києва для переговорів щодо нафтопроводу “Дружба”

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до Києва для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”. Угорська сторона планує обговорити стан трубопроводу та питання відновлення транзиту нафти.

Про це повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач у соцмережі Х.

На угорсько-українському кордоні в пункті пропуску в Захоні Чепек заявив, що місія має на меті “твердо представляти інтереси Угорщини за столом переговорів” і провести змістовні перемовини з українськими органами, які відповідають за енергетику, послами в Києві та представником Європейської комісії.

“Уряд Угорщини вважає, що енергетична безпека залежить від збереження доступу до доступних східних ресурсів, аргументуючи це тим, що більша різноманітність поставок забезпечує більшу безпеку угорських домогосподарств і допомагає зберегти систему захисту витрат на комунальні послуги в країні”, – написав Ковач.

Нагадаємо, 27 січня російські війська завдали удару по енергоінфраструктурі у Львівській області. Через пошкодження було зупинено транзит російської нафти нафтопроводом “Дружба”.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, закликавши негайно відновити роботу нафтопроводу.

Напередодні міністр будівництва і транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що угорська влада не випадково перехопила грошовий конвой Ощадбанку, який прямував до України. Він заявив, що цей крок пов’язаний із перекриттям нафтопроводу “Дружба”. Конфісковані гроші та золото залишаться в Угорщині щонайменше до відновлення роботи нафтопроводу.