        В Угорщині зросла підтримка ЄС навіть серед виборців Орбана

        Віктор Алєксєєв
        9 Квітня 2026 17:11
        На плакаті до загальних виборів у 3-му районі Будапешта зображений прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а під ним розміщено написи: «Припиніть пропаганду» (зверху) та «Об'єднаймося проти війни» (знизу) / Фото AFP
        На плакаті до загальних виборів у 3-му районі Будапешта зображений прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а під ним розміщено написи: «Припиніть пропаганду» (зверху) та «Об'єднаймося проти війни» (знизу) / Фото AFP

        Більшість виборців в Угорщині підтримують подальше членство країни в Європейському Союзі та виступають за зміну підходу до відносин із Брюсселем. Про це свідчить опитування аналітичного центру European Council on Foreign Relations, пише The Guardian.

        Згідно з дослідженням, 77% угорців підтримують членство в ЄС, а близько трьох чвертей респондентів заявили про довіру до блоку. Водночас 68% опитаних вважають, що країні потрібні зміни у взаємодії з Євросоюзом.

        Опитування оприлюднене за кілька днів до парламентських виборів, на яких прем’єр-міністр Віктор Орбан, що перебуває при владі 16 років, може втратити посаду. Протягом останніх років він послідовно критикував ЄС і позиціонував його як загрозу для Угорщини.

        Найбільше бажання змін у відносинах із ЄС зафіксовано серед прихильників опозиційного політика Петера Мадяра та його партії Tisza — 91%. Водночас майже половина виборців правлячої партії «Фідес» також підтримує перегляд політики щодо Євросоюзу.

        Серед прихильників Орбана 65% висловилися за збереження членства в ЄС, а 64% заявили про довіру до блоку. Крім того, значна частина опитаних підтримує можливе приєднання Угорщини до єврозони.

        Автори дослідження зазначають, що результати демонструють відмінність між позицією влади та настроями суспільства. На їхню думку, новий уряд, якщо він буде сформований, може отримати мандат на суттєву зміну політики щодо ЄС.


