На Одещині чоловік ножем поранив двох військових ТЦК

В Одеській області під час виконання службових обов’язків було скоєно збройний напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався 10 травня у селі Байбузівка Савранської громади Подільського району.

За даними ТЦК, спільна група оповіщення разом із працівниками Нацполіції зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з’ясувалося, що громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Реклама

Реклама

Під час супроводження чоловіка до ТЦК для оформлення адміністративних матеріалів він, за інформацією військових, здійснив напад із використанням холодної зброї.

Внаслідок нападу двоє військовослужбовців дістали численні ножові поранення. Їх госпіталізували у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що розцінюють інцидент як «цілеспрямований замах на вбивство захисників України».