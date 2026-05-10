Уряд Німеччини не підтримав кандидатуру Шредера як посередника між РФ та Україною

Уряд Німеччини відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна щодо можливого посередництва колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера у переговорах між Росією та Україною. Про це повідомляють Reuters, Süddeutsche Zeitung та Spiegel із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видань, така ініціатива не виглядає переконливою, оскільки Росія не змінила жодної зі своїх умов щодо війни.

Джерела також заявили, що першим сигналом серйозності намірів Москви могла б стати готовність продовжити оголошене триденне «перемир’я».

Реклама

Реклама

У німецькому уряді вважають, що пропозиція щодо Шредера «вписується в серію уявних ініціатив» та є частиною гібридної стратегії Росії, спрямованої на розкол Європи.

Напередодні Володимир Путін після параду 9 травня заявив журналістам, що вважає Герхарда Шредера найбільш прийнятним західним політиком для діалогу з Росією.

Герхард Шредер очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках і відомий своїми близькими відносинами з Путіним. Після завершення політичної кар’єри він працював у структурах російських енергетичних компаній, зокрема очолював раду директорів оператора проєкту «Північний потік» та був головою ради директорів «Роснефти».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Шредер зазнав критики через зв’язки з Росією. Згодом він відмовився від входження до ради директорів «Газпрому» та залишив посаду в «Роснефти».