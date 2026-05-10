Сабаленка зазнала поразки в Римі та повідомила про проблеми зі спиною перед Ролан Гаррос

Перша ракетка світу Аріна Сабаленка завершила виступ на турнірі Italian Open у Римі після поразки в третьому колі від румунської тенісистки Сорани Кирсті.

Як повідомляє Reuters, матч завершився з рахунком 2:6, 6:3, 7:5 на користь Кирсті. Під час зустрічі білоруська тенісистка брала медичний тайм-аут через проблеми зі здоров’ям.

Після гри Сабаленка заявила, що її фізичний стан обмежував можливість показувати найкращий теніс.

«Відчувала, що моє тіло не дозволяло мені грати на найвищому рівні. Ймовірно, проблема в нижній частині спини, пов’язаній із стегном, що обмежувало повний поворот корпусу», — сказала тенісистка.

Для Сабаленки це вже друга поразка в останніх трьох матчах після вильоту від Гейлі Баптіст у чвертьфіналі турніру в Мадриді минулого місяця.

Попри невдалу серію на ґрунтовому покритті, початок сезону для білоруски був успішним — вона виграла турнір у Брісбені, дійшла до фіналу Australian Open та здобула титули в Індіан-Веллсі та Маямі.

Сабаленка заявила, що найближчими днями планує зосередитися на відновленні перед стартом Ролан Гаррос у Парижі, який розпочнеться 24 травня.