        Новини

        Дощі та грози накриють частину України 10 травня: на сході збережеться тепло до +26

        Сергій Бордовський
        9 Травня 2026 21:01
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        Ілюстративне фото: Головне в Україні

        В Україні у неділю, 10 травня, очікується хмарна погода з проясненнями, у частині областей прогнозують дощі та грози.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, помірні дощі пройдуть у більшості регіонів країни, а вдень у центральних областях, на Київщині та Сумщині місцями очікуються значні опади.

        Реклама
        Реклама

        Подекуди можливі грози.

        Водночас на крайньому заході України, а також вночі у східних і південно-східних областях істотних опадів не прогнозують.

        Вітер буде переважно північно-західний, 5–10 метрів за секунду. На півдні та сході країни — південний.

        Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а на крайньому заході — від +5 до +10.

        Вдень у більшості областей очікується +13…+18 градусів, тоді як на сході та південному сході країни повітря прогріється до +21…+26.

        У Київській області та столиці 10 травня також прогнозують хмарну погоду з проясненнями та помірний дощ.

        Удень місцями по області можливі значні опади.

        Температура на Київщині вночі становитиме +10…+15, вдень — +13…+18 градусів.

        У Києві синоптики прогнозують близько +13…+15 градусів як уночі, так і вдень.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov