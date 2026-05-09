Дощі та грози накриють частину України 10 травня: на сході збережеться тепло до +26

В Україні у неділю, 10 травня, очікується хмарна погода з проясненнями, у частині областей прогнозують дощі та грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, помірні дощі пройдуть у більшості регіонів країни, а вдень у центральних областях, на Київщині та Сумщині місцями очікуються значні опади.

Подекуди можливі грози.

Водночас на крайньому заході України, а також вночі у східних і південно-східних областях істотних опадів не прогнозують.

Вітер буде переважно північно-західний, 5–10 метрів за секунду. На півдні та сході країни — південний.

Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а на крайньому заході — від +5 до +10.

Вдень у більшості областей очікується +13…+18 градусів, тоді як на сході та південному сході країни повітря прогріється до +21…+26.

У Київській області та столиці 10 травня також прогнозують хмарну погоду з проясненнями та помірний дощ.

Удень місцями по області можливі значні опади.

Температура на Київщині вночі становитиме +10…+15, вдень — +13…+18 градусів.

У Києві синоптики прогнозують близько +13…+15 градусів як уночі, так і вдень.