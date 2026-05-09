ЧС-2026 стане історичним: церемонії відкриття вперше пройдуть у трьох країнах

Чемпіонат світу-2026 з футболу стане історичним турніром, адже вперше в історії його прийматимуть одразу три країни — Мексика, США та Канада.

У ФІФА також оголосили, що церемонії відкриття чемпіонату вперше проходитимуть у кожній із країн-господарів.

Перший матч турніру та стартова церемонія відбудуться 11 червня 2026 року на стадіоні в Мехіко. За 90 хвилин до гри між збірними Мексики та Південної Африки для вболівальників організують масштабне шоу за участю світових музичних виконавців.

У ФІФА повідомили, що на церемонії виступлять Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná та Tyla.

Після Мексики естафету церемоній відкриття приймуть Канада та США — заходи продовжаться у Торонто та Лос-Анджелесі.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що новий формат має підкреслити як унікальність кожної країни, так і єдність турніру.

«Ці церемонії поєднають музику, культуру та футбол таким чином, щоб відобразити індивідуальність кожної країни та єдність, яка визначає цей турнір», — сказав він.

ФІФА зазначає, що ЧС-2026 триватиме з 11 червня до 19 липня та включатиме 104 матчі у 16 містах.

Фінал турніру відбудеться на арені New York New Jersey Stadium.