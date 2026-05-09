Лише 45 хвилин: один з найкоротших парадів у Москві пройшов без військової техніки

Парад 9 травня на Червоній площі у Москві став одним із найкоротших у сучасній історії проведення таких заходів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними видання, парад тривав близько 45 хвилин, що майже удвічі менше за ювілейний парад 2025 року, який продовжувався приблизно півтори години.

The Moscow Times зазначає, що коротшими за нинішній були лише окремі паради останніх років. Зокрема, у 2023 році захід тривав близько 47 хвилин, а у 2017 році — приблизно 50 хвилин через погану погоду.

Водночас майже всі паради у 2010–2019 роках тривали щонайменше годину.

Також видання звернуло увагу, що вперше за 19 років парад у Москві провели без військової техніки.

Замість танків, ракетних комплексів та іншого озброєння по Червоній площі пройшли лише маршові колони військових.

Демонстрацію озброєння під час телетрансляції замінили відеороликом, у якому показали безпілотники, ядерну зброю та атомні підводні човни.

Крім того, за інформацією The Moscow Times, вперше за тривалий час на трибуни параду не допустили депутатів Держдуми та членів уряду РФ.

Поруч із Володимиром Путіним перебували лише члени Ради безпеки РФ та найближче оточення російського президента.