ДБР затримало експравоохоронця, який під час окупації Чернігівщини грабував магазин разом із військовими РФ

Працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього правоохоронця та військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з російськими окупантами та пограбуванні магазину під час окупації Чернігівської області.

Експрацівника УДО затримали за підозрою у мародерстві / Фото: Прокуратура

Про це повідомили ДБР та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік, який служив в Управлінні державної охорони України, не прибув до місця служби та залишився у селі Нова Басань Ніжинського району.

Реклама

Реклама

Правоохоронці стверджують, що у період окупації він встановив дружні зв’язки з російськими військовими та разом із ними проникав до місцевих магазинів.

За версією слідства, з продуктового магазину у Новій Басані фігурант разом із військовими РФ викрадав продовольчі та промислові товари, а також прикраси з напівдорогоцінних матеріалів.

У ДБР заявили, що мають відеозаписи та показання свідків, які підтверджують участь підозрюваного у злочині.

Під час обшуку у його будинку правоохоронці виявили прикраси, які, за даними слідства, були викрадені з магазину.

У прокуратурі повідомили, що чоловік намагався уникнути затримання та переховувався на горищі будинку, де його зрештою знайшли правоохоронці.

Йому повідомили про підозру за статтею про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення.

Раніше цього ж чоловіка засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду та самовільне залишення служби, однак суд вищої інстанції скасував вирок та виправдав його.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство просить тримання під вартою із можливістю внесення застави майже у 50 млн грн.

У разі доведення вини чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.