Збірна України з хокею вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону ЧС

Збірна України з хокею вперше за останні 20 років вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українська команда гарантувала собі місце у топ-2 дивізіону IA за підсумками останнього туру турніру.

Для виходу до еліти збірній України потрібно було перемогти Японію в основний час, а також очікувати втрати очок Польщею у матчі проти Литви.

Українці обіграли Японію з рахунком 3:1. Після цього Польща та Литва завершили основний час свого матчу внічию, через що польська команда втратила необхідне очко для випередження України у турнірній таблиці.

Таким чином збірна України фінішувала у топ-2 дивізіону IA та здобула путівку до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Востаннє українська команда виступала в еліті світового хокею у 2007 році.

Загалом Україна провела дев’ять сезонів в елітному дивізіоні — з 1999 до 2007 року. Найкращим результатом збірної стало дев’яте місце на чемпіонаті світу 2002 року.

Після вильоту з еліти у 2007 році збірна України навіть опускалася до дивізіону IB. До дивізіону IA команда повернулася після чемпіонату світу 2024 року, а тепер знову зіграє серед найсильніших збірних світу.