Україна обіграла Японію та зберегла шанси на вихід до еліти ЧС з хокею

Збірна України з хокею здобула перемогу над збірною Японії у заключному матчі дивізіону IA чемпіонату світу-2026. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь української команди, повідомляє Суспільне Спорт.

Матч проти Японії був вирішальним для українців у боротьбі за підвищення до елітного дивізіону. Для збереження шансів на вихід до топдивізіону команді потрібно було перемагати японців, бажано в основний час.

Першими у матчі закинули хокеїсти Японії, однак ще до завершення першого періоду українська збірна відповіла трьома шайбами. Голами відзначилися Олександр Пересунько, Олексій Дахновський та Данило Трахт.

Другий і третій періоди пройшли без закинутих шайб, тож Україна втримала перемогу з рахунком 3:1.

Для української збірної це перша перемога над Японією на чемпіонатах світу за останні 14 років. Востаннє українці перемагали японців у 2012 році, після чого мали серію з восьми поразок поспіль.

Після цієї перемоги Україна повернулася на друге місце в турнірній таблиці дивізіону IA, набравши 10 очок у п’яти матчах. Підсумкове місце команди залежатиме від результату матчу між Польщею та Литвою. Якщо поляки не здобудуть перемогу в основний час, українська команда отримає путівку до елітного дивізіону.

Лідером турнірної таблиці залишається Збірна Казахстану з хокею з 13 очками.