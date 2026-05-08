        Україна обіграла Японію та зберегла шанси на вихід до еліти ЧС з хокею

        Віктор Алєксєєв
        8 Травня 2026 20:15
        Збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті світу в Польщі на мажорній ноті, здолавши Японію / Фото Федерація хокею України

        Збірна України з хокею здобула перемогу над збірною Японії у заключному матчі дивізіону IA чемпіонату світу-2026. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь української команди, повідомляє Суспільне Спорт.

        Матч проти Японії був вирішальним для українців у боротьбі за підвищення до елітного дивізіону. Для збереження шансів на вихід до топдивізіону команді потрібно було перемагати японців, бажано в основний час.

        Першими у матчі закинули хокеїсти Японії, однак ще до завершення першого періоду українська збірна відповіла трьома шайбами. Голами відзначилися Олександр Пересунько, Олексій Дахновський та Данило Трахт.

        Другий і третій періоди пройшли без закинутих шайб, тож Україна втримала перемогу з рахунком 3:1.

        Для української збірної це перша перемога над Японією на чемпіонатах світу за останні 14 років. Востаннє українці перемагали японців у 2012 році, після чого мали серію з восьми поразок поспіль.

        Після цієї перемоги Україна повернулася на друге місце в турнірній таблиці дивізіону IA, набравши 10 очок у п’яти матчах. Підсумкове місце команди залежатиме від результату матчу між Польщею та Литвою. Якщо поляки не здобудуть перемогу в основний час, українська команда отримає путівку до елітного дивізіону.

        Лідером турнірної таблиці залишається Збірна Казахстану з хокею з 13 очками.


