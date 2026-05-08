В Парижі намагалися зірвати ходу “Безсмертного полку”

Українська громада у Франції провела акцію протидії проросійській ході «Безсмертного полку», яка 8 травня зранку пройшла в Парижі від цвинтаря Пер-Лашез до площі Сталінграда. Учасники української акції супроводжували марш гаслами «Росія – терорист!» та «Солідарність з Україною!».

Подробиці в коментарі Укрінформу розповів заступник голови Спілки українців Франції та віцепрезидент Світового конгресу українців (СКУ) Володимир Когутяк.

«У 2026 році бачити такі проросійські марші в центрі Парижа – це справжній сором. Тому українська громада вийшла, щоб не дати цим людям спокійно вигукувати свої гасла. Ми супроводжували їх власними вигуками – «Росія – терорист!» та «Солідарність з Україною!», – розповів віцепрезидент СКУ.

Реклама

Реклама

За словами Когутяка, дозволи від влади на проведення маршу «Безсмертний полк» отримав, оскільки організатори заявили, що комунікуватимуть про потребу в мирі.

«Водночас треба відзначити, що сьогодні їх було значно, суттєво менше. Минулого року на двох маніфестаціях було приблизно сто людей. Сьогодні ми побачили сім людей в одному місці та 40 – біля Пер-Лашез», – поділився він.

Також Світовий конгрес українців раніше зробив заяву, в якій сьогоднішній день визначив як «День російської ганьби», а не День перемоги Росії.

«І ми рішуче підтримуємо цю позицію. А також ми дуже очікуємо від Франції, що вона нарешті визнає Росію державою-терористом. І такі акції вже на наступний рік нарешті будуть заборонені. Інакше наша громада буде і надалі заважати таким дійствам», – додав Когутяк.

Він також зазначив, що демонстрації проросійського спрямування відбулись не лише в Парижі, а й у Ліоні та в По.