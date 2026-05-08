На Харківщині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

У Харківській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Про це повідомили в поліції Харківської області.

За даними слідства, 39-річний харків’янин разом із 33-річним спільником підшуковували чоловіків призовного віку, які не мали законних підстав для виїзду за межі України під час воєнного стану.

Правоохоронці стверджують, що за гроші фігуранти організовували оформлення фіктивної інвалідності, яка дозволяла уникнути військового обліку та створювала підстави для незаконного перетину кордону.

За інформацією поліції, для реалізації схеми підозрювані використовували зв’язки у медичній сфері та залучали окремі медичні заклади, де оформлювали неправдиві медичні документи. Надалі військовозобов’язані отримували статус осіб з інвалідністю, що дозволяло їм зніматися з військового обліку або уникати його, а також виїжджати за кордон.

Під час розслідування оперативники міграційної поліції, слідчі поліції Харківської області, співробітники Служба безпеки України та прокурори провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів і їхніх спільників.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, документацію та інші речові докази.

Двом фігурантам уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.