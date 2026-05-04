У Києві чоловік продавав посаду військового капелана за 25 тис. доларів

У Києві затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв допомогти військовозобов’язаному стати військовим капеланом, щоб отримати бронювання та виїхати за кордон.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, киянин шукав роботу з можливістю отримати бронювання. 30-річний уродженець Черкащини спочатку обіцяв працевлаштувати його на підприємство критичної інфраструктури, а згодом запропонував посаду військового капелана в одній із військових частин.

Реклама

Реклама

За версією слідства, така посада дала б змогу отримати бронювання та виїжджати за кордон. Свої “послуги” підозрюваний оцінив у 25 000 доларів.

Організатора схеми затримали час отримання грошей, йому повідомили про підозру у вимаганні грошей за допомогу у працевлаштуванні військовозобов’язаного та сприянні у переправленні його за кордон.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 665 000 грн.