Додаткові $200 млн на зброю та посилення ППО: результати переговорів Зеленського в Єревані

4 травня прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про додаткові 200 млн доларів на програму PURL перед зустріччю у Вашингтонському форматі. Під час переговорів у Єревані сторони зосередилися на посиленні протиповітряної оборони та підтримці України.

Про це повідомили в Офісі президента.

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із партнерами у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти. У ній взяли участь Емманюель Макрон, Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Йонас Гар Стере, Дональд Туск, Петтері Орпо, Марк Карні, Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте.

Перед початком переговорів Марк Карні оголосив про виділення додаткових 200 млн доларів на програму PURL. Під час зустрічі учасники обговорили посилення ППО, зокрема виробництво європейських систем і ракет, а також підтримку цієї програми та можливості створення власних антибалістичних засобів у Європі. Марк Рютте заявив, що постачання антибалістичних ракет для України триває відповідно до попередніх домовленостей.

Окрему увагу приділили дипломатичному треку. Володимир Зеленський зазначив, що тристоронні перемовини перебувають у паузі через війну в Ірані. Лідери обговорили активізацію переговорного процесу, контакти зі США та роль Європи, наголосивши, що позиція європейських країн має бути представлена за столом перемовин.

Також під час зустрічі йшлося про ситуацію на фронті: Зеленський поінформував про втрати російських сил, які сягають 35 тисяч осіб на місяць. Партнери відзначили зміцнення позицій України та її взаємодію з країнами Близького Сходу і регіону Затоки. Крім того, обговорили енергетичну підтримку та захист інфраструктури, а також розблокований фінансовий пакет ЄС на 90 млрд євро, кошти з якого мають надійти найближчим часом.