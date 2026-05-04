Трамп відкинув нову мирну пропозицію Ірану

Президент США Дональд Трамп назвав нову мирну пропозицію Ірану “неприйнятною”. За його словами, він вивчив план і не може погодитися з окремими його пунктами, проте що саме його не влаштовую – не конкретизував.

Про це пишуть The Times of Israel і CNN.

“Для мене це неприйнятно, я вивчив це, я вивчив усе — це неприйнятно”, — сказав Трамп.

Він також зазначив, що “іранці хочуть укласти угоду”, однак його не влаштовує те, що запропонував Тегеран, адже є речі, з якими він “не може погодитися”.

Раніше в Ірані повідомили, що передали США ще один мирний план із 14 пунктів. Пропозиція зосереджена на відновленні судноплавства в Ормузькій протоці та припиненні військово-морської блокади з боку США, тоді як ядерні переговори пропонується відкласти.

За даними CNN, представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що США вже відповіли на пропозицію через Пакистан, а Іран вивчає цю відповідь. Він також підтвердив, що план із 14 пунктів не включає ядерну проблему.

“Наш план з 14 пунктів зосереджений виключно на припиненні війни і не містить питання, пов’язані з ядерною сферою. На даному етапі ми зосереджені на конкретних заходах щодо припинення війни в регіоні, включно з Ліваном”, — заявив Багаї.

За словами спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, сторони “ведуть переговори”.