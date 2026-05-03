РФ атакувала Дніпро керованими авіаракетами: у Повітряних Силах розповіли деталі атаки

3 травня російські війська атакували Дніпро п’ятьма керованими авіаційними ракетами, більшість із яких збили сили протиповітряної оборони. Водночас внаслідок удару є загиблий і постраждалі.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната. За його словами, близько 15:00 ракети Х-59/69 були випущені з літаків Су-34 та Су-57.

Чотири ракети знищили підрозділи повітряного командування «Схід», ще одна не досягла цілі завдяки протидії сил оборони. Водночас одна зі збитих ракет влучила в гуртожиток.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще 11 постраждали. Шестеро з них госпіталізовані.

Ігнат наголосив, що прифронтові регіони залишаються під постійною загрозою через короткий час підльоту ракет, тому навіть збиті цілі можуть становити небезпеку.

За його словами, останніми днями російські війська здійснюють цілодобові повітряні атаки, застосовуючи велику кількість безпілотників, зокрема дрони-імітатори.

Він зазначив, що такі дії спрямовані на виснаження української ППО, оскільки системи змушені реагувати на кожну ціль, навіть якщо це імітація.