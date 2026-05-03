Укрзалізниця запустила дитячий вагон на маршруті Харків — Івано-Франківськ

Укрзалізниця вперше відправила дитячий вагон із Харкова до Івано-Франківська у складі поїзда №001/002 «Єдність». Перший рейс відбувся з повною заповненістю.

З Харкова до Івано-Франківська вперше поїхав дитячий вагон / Фото: Укрзалізниця

Про це повідомили в Укрзалізниці. Зазначається, що вагон був заповнений на 100%, а маленькі пасажири вирушили в подорож після непростого дня для Харкова.

У компанії наголосили, що роблять усе можливе, аби подорож була безпечною та комфортною для дітей.

Дитячі вагони Укрзалізниця почала впроваджувати у 2024 році. Вони адаптовані для подорожей родин із дітьми та оснащені елементами безпеки й ігровими зонами.