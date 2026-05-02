РФ вдарила по Пісочину та Богодухову: горіли підприємства та пошта

У Харківській області рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені російськими обстрілами, повідомили в ДСНС.

За даними служби, вдень ворог завдав ударів по території приватного підприємства у селищі Пісочин Харківського району. Внаслідок обстрілу загорілася одноповерхова будівля на площі 600 квадратних метрів.

Також у місті Богодухів виникли пожежі у двоповерховій будівлі виробничого підприємства та конструктивних елементах приміщення поштового відділення.

Реклама

Реклама

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Усі осередки пожеж оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС та вогнеборцями місцевої пожежної команди.

На місцях подій також працювали сапери та офіцери-рятувальники громад.