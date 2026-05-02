ЗСУ вдарили по “Іскандерах” і РЛС у Криму: уражено склади та пункти управління

У ніч на 2 травня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ. Серед уражених цілей — комплекси «Іскандер», радіолокаційні станції, склади та пункти управління БпЛА.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 2 травня українські військові завдали уражень по низці військових об’єктів противника в рамках зниження його наступальних спроможностей.

Зокрема, уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у районі Дружного на тимчасово окупованій території Криму.

Також під удар потрапили засоби радіолокації противника: берегова радіолокаційна станція «МИС-М1» у районі Маяка та радіолокаційна станція «Подльот» в Євпаторії.

Крім того, українські сили уразили три пункти управління безпілотниками противника в районі Георгіївки на тимчасово окупованій території Донецької області, а також склад БпЛА в Новопетриківці.

У Генштабі додали, що було уражено ремонтний підрозділ російських військ у районі Кадіївки на Луганщині та склад боєприпасів поблизу Іванівки на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Також підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі «Кача» в Криму внаслідок попереднього удару 29 квітня.