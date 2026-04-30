Сили оборони ліквідували ще 1470 окупантів за добу — Генштаб

Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,33 млн осіб. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували ще 1470 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За його даними, з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2026 року втрати російської армії становлять близько 1 330 290 осіб.

Також за цей час знищено 11 901 танк, 24 493 бойові броньовані машини та 40 944 артилерійські системи.

Втрати реактивних систем залпового вогню становлять 1 756 одиниць, засобів протиповітряної оборони — 1 356.

Крім того, російська армія втратила 435 літаків і 352 гелікоптери.

ЗСУ також знищили 263 360 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 4 579 крилатих ракет.

Втрати флоту становлять 33 кораблі та катери і 2 підводні човни.

Окрім цього, знищено 92 606 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 148 одиниць спеціальної техніки.

За добу українські військові знищили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 гелікоптери, 1327 безпілотників та 375 одиниць автомобільної техніки.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.