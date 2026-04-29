        Події

        У Харкові біля супермаркету вибухнула автівка: у будинку поряд вибило вікна

        Галина Шподарева
        29 Квітня 2026 21:40
        Автівка, яка спалахнула на парковці у Харкові / Фото: Харьков life
        Увечері 29 квітня, близько 20:55, у Харкові пролунав вибух під час пожежі в авто на парковці супермаркету на Олексіївці.

        Відео з місця публікують місцеві Telegram-канали.

        Автівка спалахнула біля супермаркету на проспекті Перемоги. Під час пожежі пролунав один потужний вибух, від якого у квартирі сусіднього будинку вилетіли вікна.

        Реклама
        Реклама

        Пожежа супроводжувалася звуками, схожими на детонацію. У соцмережах повідомляють, що загоряння сталося у військовому пікапі. За попередніми даними, є один постраждалий.

        На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ДСНС вже ліквідували пожежу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини