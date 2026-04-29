США виділять $100 млн на ремонт пошкодженого росіянами конфайнмента Чорнобильської АЕС

Сполучені Штати Америки виділять 100 млн доларів на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС, який був пошкоджений російським дроном. Загальна потреба у фінансуванні відновлення оцінюється приблизно у 500 млн євро.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

“США виділять $100 млн на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном”, – написав Шмигаль.

Про фінансові потреби для відновлення укриття йшлося під час Міжнародної Чорнобильської конференції. Наразі загальна сума необхідного фінансування становить близько 500 млн євро.

Шмигаль подякував Державному департаменту США, міністру енергетики Крісу Райту, американській делегації, яка працювала в Києві, та адміністрації США за внесок у посилення радіаційної безпеки в Європі.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, яке стримує поширення радіації. Унаслідок удару об’єкт зазнав суттєвих пошкоджень, пожежу ліквідували. Підвищення радіаційного фону не зафіксували.