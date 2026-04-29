У Кремлі вигадали два пояснення відсутності військової техніки на параді 9 травня

На параді 9 травня у Москві цього року військова техніка не буде представлена. Захід відбудеться у скороченому форматі — у Кремлі назвали дві причини.

Про це повідомляє російська служба BBC News з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Парад 9 травня відбудеться без техніки з двох причин: через “терористичну загрозу” з боку України та тому, що цього року дата не є ювілейною.

“Йдеться про оперативну ситуацію. Київський режим зараз щосили розгорнув терористичну діяльність. І тому на тлі цієї терористичної загрози, звичайно ж, вживаються всі заходи для мінімізації небезпеки”, — сказав Пєсков.

За його словами, минулого року парад був ювілейним, а тому й «широкоформатним.

Також у Москві напередодні 9 травня заблокують мобільний зв’язок, включно з відправленням SMS. Джерело BBC стверджує, що обмеження торкнуться також так званих “білих списків”. Передбачається, що зв’язок глушитимуть у центрі Москви та в межах МКАД.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила значну кількість військової техніки. Станом на 29 квітня 2026 року знищено близько 11 894 танків, 24 486 бойових броньованих машин, 40 825 артилерійських систем, 1 755 реактивних систем залпового вогню, 1 356 засобів протиповітряної оборони, а також 435 літаків і 350 гелікоптерів.