ДБР викрило схему втечі військових: організатор пропонував “таксі 24/7”

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ та Державною прикордонною службою викрили канал втечі військових, які самовільно залишали частини та намагалися виїхати за кордон. Організатора схеми та його спільника — посадовця військової частини — затримали.

У Запоріжжі викрили канал для СЗЧ / Фото: ДБР

За даними Державного бюро розслідувань, житель Запоріжжя шукав «клієнтів» через інтернет і пропонував послуги під назвою «Таксі для військових 24/7 Запоріжжя». За гроші він обіцяв доставити військових у будь-яке місто України та допомогти безперешкодно проїхати блокпости.

До схеми долучився посадовець військової частини. Під час перевірок він виходив на відеозв’язок і пояснював поїздки як нібито законні — «рекрутингова процедура», що дозволяло транспорту продовжувати рух. Також учасників інструктували щодо дій під час незаконного перетину кордону.

Фігурантів затримали після отримання 4 тисяч доларів за організацію втечі військовослужбовця з частини у Запоріжжі до прикордонної зони в Одеській області.

Організатору та його спільнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 332 КК України — у закінченому замаху на пособництво дезертирству та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.