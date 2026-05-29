Ломаченко готує повернення: названо суперника для першого бою за два роки

Український боксер Василь Ломаченко планує повернутися на ринг після більш ніж дворічної перерви. За даними BoxingScene, його наступним суперником може стати непереможений філіппінець Чарлі Суарес.

Про це повідомляє BoxingScene з посиланням на джерело, обізнане з планами українця.

За інформацією видання, Ломаченко (18-3, 12 КО) вважає бій із Суаресом (18-0, 10 КО) оптимальним варіантом для повернення на ринг. Очікується, що українець буде готовий до поєдинку після виступу філіппінця на турнірі в Сан-Франциско 11 липня.

У разі перемоги Ломаченко розраховує провести наступний бій проти об’єднаного чемпіона другої напівлегкої ваги Емануеля Наваррете.

Суарес є обов’язковим претендентом за версією WBO на титул Наваррете. Їхній поєдинок у травні 2025 року був визнаний таким, що не відбувся, після перегляду епізоду з розсіченням у мексиканського боксера. Раніше Наваррете заявляв, що готовий розглянути бій із Ломаченком.