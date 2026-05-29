У Севастополі зник бензин: проблеми спостерігаються на багатьох АЗС Криму

В окупованому Севастополі виникли перебої з постачанням пального через логістичні труднощі. На автозаправних станціях тимчасово відсутні бензини АІ-92 та АІ-95.

Про це повідомляє “Головне в Україні”.

Як заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, у місті зберігаються логістичні складнощі, через які виникли перебої з постачанням пального. Він зазначив, що питання забезпечення Кримського півострова паливом перебуває на контролі Міністерства енергетики та Міністерства транспорту РФ.

Реклама

Реклама

Наразі на автозаправних станціях мереж АТАН і ТЕС у наявності є дизельне паливо “ДТ ультра”, однак не на всіх заправках. Водночас бензин АІ-92 та АІ-95 тимчасово відсутній. За словами Развожаєва, постачання пального очікується протягом дня.

За інформацією Telegram-каналу Astra, у чатах жителі анексованого Криму пишуть, що проблеми з бензином і дизельним пальним спостерігаються на АЗС по всьому півострову. Місцеві канали публікують інтерактивні карти заправок і перелічують причини, які призвели до дефіциту пального. Серед них називають регулярні атаки на російські нафтопереробні заводи та значне збільшення кількості ударів по “сухопутному коридору до Криму”, який проходить окупованими територіями південного сходу України.

Раніше Развожаєв повідомляв, що в Севастополі обмежили продаж бензину на АЗС до 20 літрів “в один автомобіль” через “логістичні складнощі”, а дизельне пальне продають за талонами.

Сьогодні, 29 травня, у ГУР МО України повідомили, що підрозділи безпілотних систем завдали серії ударів по сухопутному коридору окупантів “Крим – Донецьк”. Під вогневим контролем української розвідки перебувають ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм, де регулярно уражаються російські паливозаправники, вантажівки та інша логістична техніка.