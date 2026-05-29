В уламках ракети “Орєшнік” знайшли лише російські та білоруські компоненти — радник президента

В уламках російської ракети «Орєшнік», яку РФ застосувала під час останнього масованого обстрілу України, виявили компоненти російського та білоруського виробництва. Західних деталей у досліджених фрагментах не знайшли.

Про це повідомив радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

«Все, що ми знайшли зараз, – лише Росія і Білорусь», – заявив Власюк.

Під час заходу журналістам продемонстрували уламки бортового комп’ютера ракети «Орєшнік», які були виявлені після останнього масованого російського удару по Україні.

За словами Власюка та присутніх експертів, встановлено, що компоненти, використані в цій ракеті, були виготовлені до 2017 року.

Радник президента також звернув увагу на характеристики самої ракети.

За його словами, «Орєшнік» не відзначається високою точністю, однак недооцінювати цю зброю не варто.

Інших подробиць щодо дослідження уламків ракети під час брифінгу не повідомлялося.