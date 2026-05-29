        Суспільство

        Укрзалізниця запускає більше поїздів на літо: сім маршрутів стануть щоденними

        Сергій Бордовський
        29 Травня 2026 10:45
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Укрінформ
        Ілюстративне фото: Укрінформ

        Укрзалізниця оголосила про розширення літнього графіка перевезень через зміну пасажиропотоку та зростання попиту на окремих напрямках. Компанія переводить сім пар поїздів на щоденне курсування, відновлює маршрут Суми — Рахів та призначає додатковий поїзд між Києвом і Чернівцями.

        Про це повідомила Укрзалізниця.

        У компанії зазначили, що для ефективнішого використання рухомого складу зменшують кількість вагонів на менш популярних маршрутах і передислоковують їх на рейси з найбільшим попитом.

        Реклама
        Реклама

        Найближчим часом на щоденне курсування переводять такі поїзди:

        — №4/3 Ужгород — Дніпро;
        — №86/85 Львів — Запоріжжя;
        — №128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;
        — №78/77 Ковель — Одеса;
        — №88/87 Ковель — Дніпро;
        — №7/8 Харків — Одеса;
        — №121/122 Миколаїв — Київ.

        Також Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №143/144 Суми — Рахів. Маршрут знову забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа із Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою.

        Крім того, для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці.

        Він курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда передбачені вагони плацкарт, купе та СВ.

        Укрзалізниця нагадала, що продаж квитків відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів. Квитки можна придбати через застосунок компанії, на сайті та в залізничних касах.

        У компанії також зазначили, що продовжують збільшувати кількість місць для пасажирів попри постійні російські атаки на залізничну інфраструктуру та пошкодження рухомого складу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov