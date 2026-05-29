Укрзалізниця запускає більше поїздів на літо: сім маршрутів стануть щоденними

Укрзалізниця оголосила про розширення літнього графіка перевезень через зміну пасажиропотоку та зростання попиту на окремих напрямках. Компанія переводить сім пар поїздів на щоденне курсування, відновлює маршрут Суми — Рахів та призначає додатковий поїзд між Києвом і Чернівцями.

Про це повідомила Укрзалізниця.

У компанії зазначили, що для ефективнішого використання рухомого складу зменшують кількість вагонів на менш популярних маршрутах і передислоковують їх на рейси з найбільшим попитом.

Найближчим часом на щоденне курсування переводять такі поїзди:

— №4/3 Ужгород — Дніпро;

— №86/85 Львів — Запоріжжя;

— №128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;

— №78/77 Ковель — Одеса;

— №88/87 Ковель — Дніпро;

— №7/8 Харків — Одеса;

— №121/122 Миколаїв — Київ.

Також Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №143/144 Суми — Рахів. Маршрут знову забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа із Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою.

Крім того, для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці.

Він курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда передбачені вагони плацкарт, купе та СВ.

Укрзалізниця нагадала, що продаж квитків відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів. Квитки можна придбати через застосунок компанії, на сайті та в залізничних касах.

У компанії також зазначили, що продовжують збільшувати кількість місць для пасажирів попри постійні російські атаки на залізничну інфраструктуру та пошкодження рухомого складу.