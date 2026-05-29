“Ми на боці України”: у ЄС пояснили, чому не можуть бути нейтральними в переговорах з РФ

Європейський Союз не прагнутиме бути нейтральним посередником між Україною та Росією і не намагатиметься замінити США в мирному процесі. Водночас Брюссель продовжить підтримувати Київ та відстоювати власні безпекові інтереси.

Про це в інтерв’ю Euronews заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на Кіпрі.

«Одне абсолютно зрозуміло: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України і захищаємо власні безпекові інтереси», — сказала Каллас.

За її словами, ЄС не може ставитися до обох сторін однаково, оскільки від початку підтримує Україну.

Водночас глава європейської дипломатії наголосила, що Євросоюз не має наміру підміняти собою Сполучені Штати в переговорах щодо завершення війни.

«Усі наші зусилля мають доповнювати зусилля США. Ми не приходимо замість Сполучених Штатів, а займаємося питаннями, які не були охоплені в цих переговорах», — зазначила вона.

Під час зустрічі також обговорювалася ідея призначення спеціального представника ЄС для прямих переговорів із Росією. Однак, за словами Каллас, держави-члени дедалі більше схиляються до того, що головним завданням має бути вироблення єдиної європейської позиції щодо можливих умов миру.

Серед принципових вимог ЄС Каллас назвала невизнання окупованих Росією українських територій, повернення викрадених українських дітей, виплату репарацій, припинення кібератак і диверсій, а також виведення російських військ із території Грузії та Молдови.

Вона також заявила, що можливі обмеження на переозброєння Росії мають стати частиною майбутніх переговорів, особливо якщо мирна угода передбачатиме обмеження чисельності української армії.

Окремо Каллас прокоментувала останні російські удари по Києву та погрози Кремля іноземним дипломатам залишити українську столицю.

«Динаміка війни змінюється на користь України. Росія відступає у військовому, економічному та дипломатичному вимірах. Але останні атаки на Київ показали, що Москва досі не демонструє справжньої зацікавленості в мирі», — заявила вона.

За словами Каллас, пряма погроза Росії вбити іноземних дипломатів у Києві є «публічним оголошенням воєнного злочину».