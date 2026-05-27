Рада ухвалила закон про публічні закупівлі для інтеграції до ЄС

27 травня Верховна Рада України ухвалила новий закон “Про публічні закупівлі”. Документ передбачає оновлення системи закупівель відповідно до європейських стандартів та вимог інтеграції України до ЄС.

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради України.

Йдеться про законопроєкт №11520, який у парламенті назвали одним із ключових євроінтеграційних актів. Положення закону спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, наближення українського законодавства до права ЄС та гармонізацію з європейськими нормами.

Документ має стати інструментом економії бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання державних коштів та посилення довіри міжнародних партнерів.

У парламенті заявили, що закон також має зміцнити позиції України у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу.

Закон передбачає формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідатиме потребам держави в умовах воєнного стану, післявоєнного відновлення та міжнародним зобов’язанням України.

“Прийнятий закон є не лише технічним переглядом процедур, а стратегічним кроком у напрямку економічної прозорості, підзвітності та подальшої інтеграції України до європейського простору”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що закон має важливе значення для майбутньої відбудови України, оскільки саме через механізми публічних закупівель проходитиме значний обсяг державних та міжнародних коштів.