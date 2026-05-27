Російський дрон атакував бригаду енергетиків на Харківщині: двоє поранені

У Богодухівському районі Харківської області російський бойовий дрон атакував службовий автомобіль “Харківобленерго”. Унаслідок вибуху поранення отримали двоє електромонтерів.
Про це повідомили у “Харківобленерго”.
За даними компанії, атака сталася дорогою до місця проведення ремонтних робіт.
Унаслідок удару БпЛА осколкових поранень зазнали двоє працівників Богодухівського району електричних мереж.
У компанії зазначили, що пошкодження виявилися легкими.
Після надання першої медичної допомоги енергетики відмовилися від госпіталізації.
У “Харківобленерго” повідомили, що працівники продовжили виконувати свої професійні обов’язки.