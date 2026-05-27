        Події

        Російський дрон атакував бригаду енергетиків на Харківщині: двоє поранені

        Сергій Бордовський
        27 Травня 2026 11:17
        читать на русском →
        Росіяни атакували авто енергетиків на Харківщині / Фото: Харківобленерго
        Росіяни атакували авто енергетиків на Харківщині / Фото: Харківобленерго

        У Богодухівському районі Харківської області російський бойовий дрон атакував службовий автомобіль “Харківобленерго”. Унаслідок вибуху поранення отримали двоє електромонтерів.

        Про це повідомили у “Харківобленерго”.

        За даними компанії, атака сталася дорогою до місця проведення ремонтних робіт.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок удару БпЛА осколкових поранень зазнали двоє працівників Богодухівського району електричних мереж.

        У компанії зазначили, що пошкодження виявилися легкими.

        Після надання першої медичної допомоги енергетики відмовилися від госпіталізації.

        У “Харківобленерго” повідомили, що працівники продовжили виконувати свої професійні обов’язки.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov