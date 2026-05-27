У РФ заявили про атаку на авіазавод у Таганрозі та аеродром “Балтимор” у Воронежі

У ніч на 27 травня та вранці вибухи пролунали одразу в кількох регіонах Росії та окупованого Криму. Телеграм-канал ASTRA повідомив про атаки поблизу авіаремонтного заводу у Таганрозі, військового аеродрому “Балтимор” у Воронежі та нафтопереробного заводу у Туапсе.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на повідомлення телеграм-каналу ASTRA.

OSINT-аналіз кадрів очевидців / Фото: ASTRA

За даними каналу, у Таганрозі Ростовської області після вибухів над територією 325-го авіаційного ремонтного заводу піднявся дим.

ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз кадрів очевидців стверджує, що займання сталося саме на території підприємства.

Згодом мер Таганрога заявив, що під час “відбиття повітряної атаки” над містом була нібито збита ракета. За його словами, постраждали двоє людей, також загорілися автомобілі.

Водночас ASTRA зазначає, що офіційної інформації про пошкодження самого авіазаводу наразі немає.

Також у Севастополі після нічної атаки загорілася будівля “Південного управління Центрального банку”, повідомив призначений РФ “губернатор” міста.

За його словами, у місті нібито збили понад 20 безпілотників, а також відбивали атаку ракет Storm Shadow.

Окрім цього, ASTRA повідомила про вибухи у районі Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї. Канал зазначає, що це щонайменше п’ята атака на підприємство за весну 2026 року.

У Воронежі після вибухів дим піднявся в районі військового аеродрому “Балтимор”, де базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк РФ.

Губернатор Воронезької області заявив про нібито знищення двох “високошвидкісних цілей” силами ППО. За його словами, уламки пошкодили будівлю шиномонтажу та побутівку.

Незалежного підтвердження пошкоджень військових об’єктів наразі немає.