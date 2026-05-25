Reuters: Після атаки дронів у РФ зупинився Сизранський нафтопереробний завод

Сизранський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських безпілотників 21 травня, які пошкодили установку первинної переробки нафти.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

За даними співрозмовників агентства, після атаки була зупинена установка первинної переробки нафти CDU-6, на яку припадає понад 70% потужності підприємства. Джерела також зазначили, що ремонт може тривати понад місяць.

Губернатор Самарської області РФ раніше повідомляв, що внаслідок атаки дронів на місто Сизрань загинули двоє людей.

Проєктна потужність Сизранського НПЗ становить 8,5 млн тонн нафти на рік, або близько 170 тисяч барелів на добу. У 2024 році завод переробив 4,3 млн тонн нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного пального, 800 тисяч тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.