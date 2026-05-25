        Швидкість до 500 км/год, висота до 5000 м: характеристики нового російського дрона “Ґєрань-4”

        Галина Шподарева
        25 Травня 2026 17:36
        "Ґєрань-2" / Фото: ГУР
        Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило характеристики, 3D-модель та складові нового російського реактивного ударного БпЛА “Ґєрань-4”. Росія почала бойове застосування цих дронів у травні 2026 року.

        Про це повідомили у ГУР МО України.

        У розвідці зазначили, що “Ґєрань-4” Росія почала використовувати як контрзахід проти українських дронів-перехоплювачів.

        За інформацією ГУР, перші випробувальні пуски нового безпілотника проводилися до січня 2026 року з дронопорту “Приморськ” в Орловській області РФ та з території колишнього Донецького аеропорту.

        У ГУР повідомили, що попередні реактивні БпЛА “Ґєрань-3” створювалися на базі планера бензинової “Ґєрань-2”, однак така конструкція виявилася недостатньо міцною для польотів на великих швидкостях.

        Новий “Ґєрань-4” отримав окремий планер із покращеною аеродинамікою, посиленою конструкцією та турбореактивним двигуном збільшеної тяги. Також у дрона зменшили кількість технологічних люків для зниження опору повітря.

        За даними ГУР, РФ використовує два типи китайських турбореактивних двигунів: Telefly LX-WP-160 та Telefly TF-TJ2000A.

        У розвідці заявили, що дрон здатний маневрувати на швидкостях від 300 до 400 км/год, розвивати швидкість до 500 км/год та набирати висоту до 5000 метрів.

        “Ґєрань-4” може нести бойову частину вагою 50 або 90 кілограмів на відстань до 450 кілометрів.

        У ГУР також зазначили, що бортова система управління та електронна база нового дрона залишилися ідентичними до попередніх БпЛА виробництва підприємства “Алабуга”.


