Країни Африки вводять “ковідні” обмеження через спалах Еболи в Конго

Країни Східної та Південної Африки посилюють заходи безпеки через спалах Еболи у Демократичній Республіці Конго. У регіоні повертають частину обмежень та санітарних правил, які використовувалися під час пандемії Covid-19.

Про це повідомляє NBC News.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, станом на 25 травня зафіксовано понад 900 підозрюваних випадків Еболи, з яких 101 підтверджений. Внаслідок спалаху померли щонайменше 177 людей.

В Уганді, яка межує з епіцентром спалаху, підтвердили ще три випадки зараження, довівши загальну кількість хворих до п’яти.

Міністерство охорони здоров’я Уганди закликало громадян “залишатися спокійними, пильними та дотримуватися профілактичних заходів”.

Країна тимчасово скасувала масові культурні заходи поблизу кордону з Конго, а також на чотири тижні зупинила громадське транспортне сполучення між двома державами.

У сусідніх країнах посилили контроль на кордонах, встановили системи температурного скринінгу та активізували інформаційні кампанії для населення.

У Руанді заявили, що іноземцям, які протягом останніх 30 днів перебували у Конго, заборонятимуть в’їзд до країни. Громадян Руанди після повернення з Конго відправлятимуть на обов’язковий карантин.

Журналістка Аннонсіата Б’юкусенге повідомила NBC News, що у школах, церквах і на ринках знову встановлюють пункти для миття рук, як це було під час пандемії Covid-19.

У Замбії, яка має понад 1,6 тисячі кілометрів кордону з Конго, рівень загрози назвали “дуже високим”.

Експерти зазначають, що ситуацію ускладнюють активні переміщення населення, слабкий контроль на кордонах та пізнє виявлення захворювання через рідкісний штам вірусу.

NBC News зазначає, що спалах Еболи довго залишався непоміченим, оскільки стандартні тести не виявляли рідкісний варіант вірусу.

Американський Держдеп уже пообіцяв виділити 23 мільйони доларів на боротьбу зі спалахом.

Президент International Medical Corps Кай Луу заявив, що нинішня ситуація “має потенціал стати найгіршим спалахом” Еболи.